2019/10/21 09:08

Al lavoro 6 squadre dei Vigili del fuoco Torino. In fiamme tetto Cavallerizza, patrimonio Unesco Non ci sarebbero feriti ma ancora da capire quali siano le cause dell’incendio. I timori maggiori riguardano il rischio che il rogo possa estendersi al confinante auditorium della Rai

Torino. Le foto dell'incendio alla Cavallerizza Reale di Torino. Danni ingenti, matrice dolosa Condividi Fiamme alla Cavallerizza di Torino, storico complesso architettonico dichiarato patrimonio Unesco. Un incendio scoppiato poco prima delle 8 sta interessando il tetto dell'edificio che si trova in centro città. Sul posto sono giunte sei squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Arrivate anche ambulanze del 118 viste le vaste proporzioni del rogo. Fortunatamente al momento non risultano feriti o intossicati.



Già alcuni anni fa c'era stato un incendio. Il fumo alto e le fiamme hanno accolto al risveglio i residenti della zona. Non ci sarebbero feriti ma ancora da capire quali siano le cause dell’incendio. I timori maggiori riguardano il rischio che il rogo possa estendersi al confinante auditorium della Rai. E la notizia sta già circolando sui social. La Cavallerizza è occupata da anni da alcuni collettivi sociali.



Le prime immagini dell'incendio alla Cavallerizza reale di Torino. Possibile pista dolosa. (Foto ANSA) @TgrRai #ioseguoTgr pic.twitter.com/hjWFgqvbmR — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) 21 ottobre 2019

