Torino, ricambi auto falsi: maxi-frode da 6 milioni di euro

Condividi

Una maxifrode nel settore automobilistico è stata scoperta a Torino dalla Guardia di Finanza. Sequestrati centinaia di migliaia di ricambi automobilistici contraffatti che riproducevano i loghi di note case, per un valore superiore a 6 milioni di euro. Trenta persone dovranno rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio. Ventisette le società, tutte italiane, coinvolte. Oltre trenta le perquisizioni delle Fiamme Gialle in varie città, prevalentemente del Nord Italia. Le indagini svolte dai Baschi Verdi, hanno consentito di ricostruire l'intera filiera produttiva e distributiva dei prodotti contraffatti. I ricambi e gli imballi falsi erano prodotti da una vera e propria "industria" dei pezzi taroccati, radicata su tutto il territorio nazionale e così bene organizzata da riuscire ad ingannare non solo i consumatori, attratti da prezzi vantaggiosi ma anche i meccanici delle officine che non si accorgevano della contraffazione.