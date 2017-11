ITALIA

2017/11/21 11:34

Spara ad auto in corsa dopo lite per viabilità, arrestato ex vigilante

Dopo un diverbio per un sorpasso azzardato, un uomo di 53 anni, residente a Givoletto (Torino) ha sparato a un automobilista, infrangendo il vetro posteriore destro dell'auto. L'episodio è avvenuto nei pressi di San Gillio, nel torinese, ed è stato denunciato ai Carabinieri dalla vittima dell'aggressione. I carabinieri hanno individuato e arrestato l'uomo, ex guardia giurata, e hanno rinvenuto nel bagagliaio della sua auto una pistola ad aria compressa ed un coltello a serramanico, mentre nella sua abitazione sono state trovate diverse armi clandestine, fucili e pistole ad aria compressa, munizioni di vario calibro e materiale per il confezionamento di cartucce. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine, porto di armi e oggetti atti ad offendere, fabbricazioni di esplosivi non riconosciuti e danneggiamento aggravato.

