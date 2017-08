A San Secondo di Pinerolo Torino, ubriaco al volante tampona auto: morta una 20enne, ferita gravemente la madre L'uomo è statao denunciato per omicidio stradale

Condividi

E' morta sul colpo dopo un tamponamento all'uscita di un ristorante. Il conducente dell'altra auto, rimasto illeso, è risultato positivo all'alcoltest. E' accaduto ieri sera dopo l'una a San Secondo di Pinerolo (Torino).La vittima Federica Marina Professione, 20 anni studentessa, stava uscendo dal parcheggio del ristorante "Altro livello", su una Ford Fiesta, guidata dalla madre, Antonella Di Gennaro, quando una Alfa Romeo 147, condotta da G.B. meccanico di 22 anni residente a Vigone (TO), le ha urtate violentemente.La giovane è morta mentre la madre, immediatamente trasportata presso l'ospedale di Pinerolo, è in prognosi riservata.L'uomo, positivo al controllo alcoltest 0,85 g/ed, è stato deferito per omicidio stradale.