Far West a ​Torino: uomo gira armato e minaccia

Immagine di repertorio

Condividi

Girava per strada in Barriera di Milano a Torino urlando "vieni qua, ti ammazzo come i cani" con in mano una pistola. Per questo motivo un uomo di 38 anni, italiano, è stato denunciato con l'accusa di minacce gravi dalla polizia.E' successo nel pomeriggio di sabato in via Calvi: sul posto è arrivata la squadra Volante che ha bloccato il 38enne, poi identificato e denunciato.L'arma, risultata una scacciacani ad aria compressa, è stata sequestrata. La scena è stata immortalata in un video che, pubblicato sul web, è diventato virale.