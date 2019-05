Torino, un arresto tra gli anarchici per le violenze di febbraio

La Digos di Torino ha arrestato un italiano di 51 anni per i "gravi episodi" dello scorso febbraio quando, a seguito dell'operazione 'Scintilla' che portò allo sgombero dell'asilo occupato di via Alessandria, l'area anarco-insurrezionalista si rese artefice di violenze in occasione di un presidio nei pressi dei carceri delle Vallette.Al termine di un presidio davanti al carcere, lo scorso 10 febbraio, forse a causa del lancio di un petardo era divampato un incendio che provocò il crollo di un laboratorio di pasticceria.