Dopo anni di flessione del mercato Istat: tornano a crescere i prezzi delle case Aumento dello 0,1 % rispetto all'anno precedente

L'Istat registra nell'ultimo trimestre dello scorso anno il primo aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni dal quarto trimestre 2011, con un aumento dello 0,1% rispetto all'anno precedente nei dati preliminari. Rispetto al trimestre precedente, invece, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è invariato.Nella media dell'intero 2016, i prezzi delle abitazioni diminuiscono dello 0,7% rispetto al 2015, quando la variazione rispetto al 2014 era stata pari a -2,6%. La flessione del 2016 è sintesi di un calo dei prezzi dello 0,9% per le abitazioni nuove e dello 0,6% per quelle esistenti.L'Istat osserva che "il ridimensionamento del calo in media d'anno dei prezzi delle abitazioni si manifesta in presenza di una crescita alquanto sostenuta del numero degli immobili residenziali compravenduti" (+18,9% l'incremento registrato per il 2016 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate). Rispetto alla media del 2010, nel 2016 i prezzi sono diminuiti del 14,6% con un calo del 2,3% per le abitazioni nuove e del -19,6% per le esistenti. Quanto ai dati trimestrali, la lieve crescita tendenziale è dovuta principalmente ai prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1%, da -0,6% del trimestre precedente), che invertono anch'essi la tendenza negativa iniziata cinque anni prima. I prezzi delle abitazioni nuove segnano invece una marcata attenuazione della flessione (-0,1%, da -2,0% del periodo precedente). L'acquisito dell'indice dei prezzi delle abitazioni Ipab per il 2017 è pari a +0,1%.