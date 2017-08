Toro in fuga su autostrada A1, 10 km di coda a Roma nord

Un toro in fuga sull'autostrada ha causato questo pomeriggio l'interruzione dell'A1 sul raccordo di Roma Nord dove si sono formati 10 chilometri di coda in direzione Firenze.Il bovino, di colore chiaro, è entrato sulla carreggiata dai campi circostanti al chilometro 527,400 come l'AGI ha potuto osservare.Sul posto sono accorsi tre mezzi dei carabinieri e due della polizia, oltre a personale di servizio di Autostrade per l'Italia, per catturare il grosso animale.