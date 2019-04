Periferie e nomadi Torre Maura, i pm valutano il reato di istigazione a delinquere per motivi razziali Militanti di Casapound e Forza Nuova tra i manifestanti

di Tiziana Di Giovannandrea La Digos ha consegnato ai magistrati di Piazzale Clodio a Roma una prima informativa sui fatti accaduti tra il 1 e il 2 aprile a Torre Maura, quartiere periferico ad Est della città, a seguito della decisione del Comune di trasferire in un centro di accoglienza famiglie di nomadi di etnia Rom.I Pm della Procura della Capitale stanno valutando la contestazione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, ex articolo 604 bis Cod. Penale.L'ipotesi di reato potrebbe essere formalizzata nei primi giorni della prossima settimana. Per il momento l'apertura del fascicolo è contro ignoti.Come noto gli abitanti residenti nel quartiere periferico di Torre Maura sono scesi in strada per evitare che settantasette nomadi di etnia Rom, provenienti dal campo di via Toraldo, a Torre Angela, venissero sistemati presso il già centro di accoglienza di via Codirossoni a Torre Maura inscenando una vibrata ed animosa protesta. Ad un certo punto sono stati supportati da militanti di estrema destra della formazione CasaPound e di Forza Nuova.Il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il pm Eugenio Albamonte, sono incaricati di svolgere gli accertamenti del caso.Finora i reati ipotizzati, e per i quali il fascicolo è aperto, sono di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale a carico di ignoti a cui la prossima settimana gli inquirenti decideranno se aggiungere anche 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali'.Secondo la ricostruzione della Digos, la quale sta lavorando per identificare i responsabili degli eventuali reati, i militanti dei movimenti di destra potrebbero aver contribuito, con la loro presenza, a provocare e fomentare i residenti di Torre Maura contro il trasferimento delle famiglie di nomadi di etnia Rom.