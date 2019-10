Torture su detenuti, arrestati a Torino 6 agenti di polizia penitenziaria

Condividi

Sei agenti di polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Torino "Lorusso e Cutugno", sono stati arrestati perché accusati del reato di tortura ai danni di alcuni detenuti. Il provvedimento scaturisce da un'attività d'indagine che ha accertato gravi episodi di violenza commessi all'interno del penitenziario, nel periodo compreso tra l'aprile 2017 e il novembre 2018. Ad avviare le indagini, una segnalazione della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, che era venuta a conoscenza di uno degli episodi durante un colloquio con alcuni detenuti. "L'attività, che riguarda non solo le persone oggi sottoposte a misura cautelare, ma anche altri soggetti indagati a piede libero - si legge in una nota della Procura - è ancora in corso ed è volta tanto ad accertare eventuali responsabilità penali di altri soggetti, quanto a verificare se ci siano stati altri episodi analoghi, oltre a quelli finora denunciati. L'applicazione delle misure cautelari (arresti domiciliari ndr) si è dunque resa necessaria per evitare, in questa delicata fase, il pericolo di inquinamento probatorio".