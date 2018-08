Vacanze Traffico, weekend da bollino nero sulle autostrade italiane Tre ore per imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia, al nord code chilometriche in Friuli e su A4

Traffico intenso su strade e autostrade per il weekend da 'bollino nero' che anticipa il Ferragosto.Traffico intenso sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna. La polstrada dell'Emilia Romagna segnala code a tratti nel tratto dell'A14 tra Castel San Pietro e Cesena Nord, in direzione Riviera Romagnola, ma anche in direzione opposta per il traffico di rientro verso Bologna, sempre sull'A14, nel tratto tra Forlì e Imola. Non interessato da particolari problemi, spiega ancora la Polstrada, il raccordo A1-A14 di Casalecchio dove lunedì è esplosa un'autocisterna. L'autostrada è aperta, ma si viaggia su una sola carreggiata, con qualche rallentamento.Sabato con traffico difficile su strade e autostrade del Friuli Venezia Giulia in una giornata tutta da "bollino nero", in particolare lungo la A4 Trieste-Venezia con lunghe fermate anche a caselli per le mete balneari. Una coda di alcuni chilometri, almeno quattro, si è formata all'altezza della barriera Lisert in ingresso a Trieste, uscita per i turisti diretti in Slovenia e in Croazia. Molti vacanzieri provengono da Austria e Germania ma tanti sono anche gli italiani. La concessionaria autostradale segnala anche sovraffollamento all'area di servizio di Duino Sud (Trieste) dove gli automobilisti diretti al mare in Croazia (o in Slovenia) acquistano il bollino per l'autostrada slovena. Code e rallentamenti vengono segnalate, in direzione Trieste, anche fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, e tra Portogruaro e Palmanovae in prossimità dei caselli utilizzate per raggiungere le tradizionali mete balneari. Lunghe file di macchine si sono formate anche per entrare a Latisana verso la spiaggia di Lignano. Traffico intenso lungo infine sulla A23 Palmanova-Tarvisio.Sabato di esodo tranquillo, almeno fino a questo momento, sulle autostrade di competenza della CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). In questa prima parte di giornata segnalata con bollino rosso, il Centro Operativo di Mestre della società autostradale ha registrato traffico intenso con qualche temporaneo rallentamento tra Padova est e il bivio A4-A57 in direzione Trieste. Nella sala che costantemente monitora la situazione ed elabora i dati del traffico in tempo reale, si sono registrati picchi di transiti che non hanno mai superato i 4 mila veicoli l'ora nel tratto più delicato, quello tra Padova e Arino. Situazione migliore in tutte le altre tratte e tempi di attesa contenuti alla barriera autostradale di Venezia-Mestre.Per il pomeriggio e anche domani previsto ancora traffico da bollino rosso sia in direzione Trieste che in direzione Milano. Lunedì invece giornata da bollino giallo soprattutto in carreggiata ovest a causa degli ultimi rientri. Osservati speciali ancora il tratto tra Padova est e il bivio A4-A57 e la barriera autostradale di Venezia-Mestre.Sono stimati in tre ore i tempi di attesa per imbarcarsi sui traghetti che attraversano lo Stretto in direzione Sicilia, e sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" la coda di vetture ha raggiunto lo svincolo di Santa Trada. Così, in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. I veicoli provenienti da nord e diretti in Sicilia vengono deviati al successivo svincolo di Campo Calabro, per reimmettersi in autostrada in direzione nord. Lo comunica l'Anas, il cui personale sta provvedendo alla distribuzione di bottigliette d'acqua agli automobilisti in attesa. Dalla stessa Anas la raccomandazione a seguire l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale attraverso il sito web www.stradeanas.it oppure sugli smartphone e i tablet grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.