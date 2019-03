La tragedia in Etiopia, Boeing 737 Max vietati in diversi paesi

La scatola nera del Boeing precipitato in Etiopia con 157 passeggeri morti sarà spedita all’estero per le analisi. Nessun paese però è stato ancora indicato, come ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea Ethiopian Airlines. Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare quel particolare modello di Boeing.La Guinea Equatoriale si aggiunge alla lista dei Paesi che hanno deciso di sospendere i voli dei Boeing 737 MAX 8 nel proprio spazio aereo. La Guinea Equatoriale ha soltanto due aeroporti con voli internazionali: Malabo nella capitale e l'altro nella città di Bata.Hong Kong vieta il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max. Il divieto scatta questa mattina alle 11 ora italiana fino a nuovo ordine e riguarda "l'operatività in entrata e in uscita". Un divieto che è "esclusivamente una misura precauzionale per garantire la sicurezza aerea e la protezione del pubblico", ha detto un portavoce della Cad (Civil Aviation Department) della città-stato cinese.Anche la Turchia ferma i Boeing. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Ankara ha reso noto di aver sospeso i voli dei Boeing 737 Max-8 e Max-9, i due modelli coinvolti in due disastri negli ultimi cinque mesi, in attesa di ulteriori valutazioni sulle cause degli incidenti e sulle condizioni di sicurezza. La compagnia di bandiera Turkish Airlines ha quindi annunciato che lascerà a terra i suoi 12 Boeing 737 Max, destinati finora ai voli commerciali.Il velivolo Boeing 737 MAX 8 sarà messo al bando nello spazio aereo indiano a partire da oggi. A riferirlo è stato il ministero dell'aviazione civile del paese dopo l'ultimo tragico incidente. "Nessun velivolo B737 Max potrà entrare o transitare in uno spazio aereo indiano effettivo per 16.00 ore (ora locale) o 10.30 Utc", ha affermato il ministero su Twitter.SpiceJet ha detto che ha già avviato la messa a terra della sua flotta Max 8 e completerà l'esercizio entro le 16:00. La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di 14 voli e ha detto che avrebbe operato voli supplementari da giovedì. I media nazionali hanno riferito che il ministero ha convocato una riunione di emergenza di tutte le compagnie aeree per preparare un "piano di emergenza" per affrontare la situazione.L'Autorità generale dell'Aviazione civile (Gcaa) degli Emirati Arabi Uniti ha deciso di bloccare a terra gli aerei Boeing 737 Max 8 nel Paese, fino a ulteriore comunicazione. Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua. La decisione della Gcaa arriva dopo lo schianto di domenica. La decisione è una misura di precauzione mirata a proteggere la sicurezza pubblica, sia in aria sia a terra. La Gcaa continuerà a monitorare e riesaminare la situazione in attesa che siano fornite ulteriori informazioni sull'incidente.Voce fuori dal coro gli Stati Uniti d'America. Gli Usa sostengono che non ci siano motivi per mettere a terra i Boeing 737 Max, neanche dopo il secondo tragico incidente nel giro di cinque mesi. Gli Stati Uniti hanno assolutamente rifiutato di intraprendere azioni simili a quella di Ue, Gb, Cina, India e gli altri, contro il bestseller della produzione di Boeing. "Finora, la nostra revisione non mostra problemi sistemici e non ci fornisce le basi per ordinare la messa a terra degli aerei", ha detto il capo della Faa Daniel Elwell.