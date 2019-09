Corsica, 18 migranti alla deriva salvati da traghetto di linea francese L'equipaggio del traghetto Corsica linea, che collega l'isola francese a Marsiglia, ha soccorso nel Mediterraneo 18 migranti alla deriva. L'operazione, avvenuta domenica notte, è la prima nel

suo genere per la compagnia

"Abbiamo salvato le persone in pericolo in mare, abbiamo applicato il principio di solidarietà tra i marittimi", ha affermato Pasquine Albertini, portavoce della compagnia privata che effettua servizio tra Marsiglia (sud-est della Francia) e Corsica, Sardegna, Tunisia e Algeria.I migranti alla deriva sono stati tratti in salvo e raccolti da un traghetto dalla Corsica Linea nell'ambito di un'operazione di salvataggio inedita per la compagnia, è stato riferito all'agenzia Afp dalla società di navigazione francese.