Una terza è rimasta ferita Tragico incidente a Genova: un'automobile prende fuoco, due persone muoiono carbonizzate La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire ma, secondo quanto emerso, sembra che la vettura, che procedeva in direzione centro, abbia sbandato, sbattendo contro il guard rail, per poi capovolgersi. In quel momento sarebbe scoppiato l'incendio

Tragico incidente stradale nella notte in corso Europa, a Genova. Due persone sono morte carbonizzate all'interno dell'auto su cui viaggiavano: la dinamica del sinistro è ancora da ricostruire ma, secondoquanto emerso, sembra che la vettura, che procedeva in direzione centro, abbia sbandato, sbattendo contro il guard rail, per poi capovolgersi. In quel momento sarebbe scoppiato l'incendio.A quanto si apprende, una terza persona è stata salvata e trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita, secondo quanto riferito da fonti sanitarie.L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, all'incrocio con via Timavo. Per permettere l'intervento di vigili del fuoco, soccorsi e polizia locale, corso Europa è rimasta chiusa al traffico per più di due ore, riaperta completamente poco dopo le 7.