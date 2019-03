Sardegna, dopo assemblea Alcoa operaio sale su traliccio

Un lavoratore ex Alcoa è salito a 20 metri di altezza su un traliccio dell'energia elettrica davanti ai cancelli dello stabilimento della Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme. La protesta arriva in concomitanza con l'assemblea di un gruppo di lavoratori -riuniti nel movimento ex lavoratori Alcoa - che questa mattina si sono ritrovati proprio davanti alla fabbrica per fare il punto sulla vertenza e "per mantenere alta l'attenzione" sugli ammortizzatori sociali e del riavvio della produzione.