Trani, incidente sulla statale 16: tre morti carbonizzati

Tre persone sono morte carbonizzate, la scorsa notte intorno alle due, dopo un tamponamento sulla statale 16, direzione Sud, all'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani.Cinque in tutto le persone coinvolte nell'incidente tra una Toyota Aygo e una Fiat Stilo. Ad avere la peggio gli occupanti della Toyota, che ha preso fuoco non lasciando loro scampo.Sono rimasti feriti i due occupanti, entrambi di origine albanese ma residenti a Barletta, della Fiat Stilo.Ancora da chiarire le cause dell'incidente sul quale indaga la polizia stradale. Al vaglio la posizione dei due albanesi ricoverati nell'ospedale Dimiccoli di Barletta e sottoposti all'alcol test.