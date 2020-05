Policlinico di Milano il Covid gli brucia i polmoni, 18enne salvato con un doppio trapianto Fontana: dimostrata l'eccellenza della nostra sanità

Un trapianto record effettuato al Policlinico di Milano in piena pandemia, con un percorso che prima di oggi era stato tentato solo in Cina, dove la diffusione del coronavirus ha avuto inizio. L'operazione ha salvato la vita a un giovane di 18 anni.È la prima volta in Europa per un'operazione di questo tipo durante l'emergenza coronavirus, assieme a un intervento analogo negli stessi giorni in Austria. Il Covid-19 aveva cambiato la vita al ragazzo: anche se Francesco era giovane e perfettamente sano, il virus lo ha infettato e gli ha danneggiato irrimediabilmente i polmoni, 'bruciando' ogni capacità di respirare normalmente."Riuscire a compiere quello che appare quasi un miracolo, in piena pandemia - commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - dimostra ancora una volta l'eccellenza della sanità lombarda. Esprimo a nome della Giunta e di tutti i lombardi le più vive congratulazioni a tutta l'equipe del Policlinico di Milano e al Centro Nazionale Trapianti, per essere stati pionieri di una pratica che potrà essere replicata in tutto il mondo, ma soprattutto per aver ridato la vita a questo giovane paziente, colpito in modo drammatico dal virus. A Francesco l'augurio più grande di tornare presto in forze".