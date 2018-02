Nigeriane in viaggio verso l'Italia sui camion bestiame, arresti a Torino

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico della prostituzione. Sette persone sono state arrestate. Dalle indagini emerso che le ragazze venivano 'acquistate' in Nigeria e portate in Italia, in particolare a Torino. Molte di loro hanno affrontato un lungo viaggio verso le coste libiche a bordo di camion bestiame. Giunte in Italia venivano accolte nei centri di accoglienza richiedenti asilo. Lì venivano prelevate dagli sfruttatori e trasferite a Torino e provincia.