Cina: tre ragazze scoprono di avere lo stesso amante-truffatore, lo incastrano e lo fanno arrestare

Nella città di Nanning tre ragazze hanno scoperto di frequentare lo stesso uomo conosciuto da ciascuna di loro con un nome diverso. Con delle scuse, lui era solito chiedere in prestito grosse somme di denaro, senza mai restituirle.La svolta quando una delle ragazze ha notato che l'uomo chiamava al telefono una donna e, con un pretesto, gli ha chiesto il cellulare, scoprendo il numero della rivale. La ragazza ha contattato l'altra e si è scoperto che anch'essa era fidanzata con l'uomo che si spacciava per titolare di una miniera e società finanziaria. Nonostante ciò si era fatto prestare 25 mila euro.Le due, con sforzi comuni, hanno scoperto la terza fidanzata, risultata tra l'altro una conoscente di una delle due. L'uomo si era fatto prestare da questa una Mercedes.Le ragazze hanno poi denunciato l'uomo per truffa alla polizia e gli hanno teso una trappola: si sono presentate in tre, insieme agli agenti, al momento della riconsegna della Mercedes. L'uomo ha tentato la fuga, ma è stato picchiato da una delle donne e poi arrestato dalla polizia.