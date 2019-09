​Tredicenne travolto e ucciso da auto nel Cagliaritano Era appena sceso da un autobus

Immagine di repertorio

Era appena sceso da un autobus e un'auto lo ha travolto e ucciso. Un ragazzino di 13 anni è morto questa sera a Quartu, città metropolitana di Cagliari. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 lungo la strada comunale S'Ecca S'Arrideli, alla periferia cittadina.La dinamica non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, sul posto stanno lavorando i carabinieri. Da quanto si apprende il ragazzino era appena sceso dal bus e mentre attraversava la strada è stato travolto da una monovolume che arrivava dal senso contrario.L'impatto è stato violento: il 13enne è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto e poi scaraventato sull'asfalto. Il conducente e altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.