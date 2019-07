Tregua Usa-Cina: corre Wall Street. Rendimento btp sotto il 2%

di Sabrina Manfroi Anche Wall Street festeggia la tregua tra Stati Uniti e Cina e avvia la settimana in forte rialzo: Dow Jones +1%, Nasdaq +1,70%. Le borse europee rafforzano i guadagni, Francoforte la migliore, +1,28%, Londra +1,14%, Parigi +0,77%, Milano sale dello 0,47% frenata dal calo di Atlantia -3,80%, con la prospettiva della revoca delle concessioni. In luce i titoli industriali e tecnologici, Stm +5,9%, Pirelli +3,3%, bene anche i petroliferi. Discesa per lo spread che si porta a 234 punti base portando il rendimento decennale ai minimi dell'ultimo anno, sotto il 2%, all'1,99%.