Trasporti Roma, guasto alla stazione Termini: disagi per i pendolari Treni in ritardo fino a un'ora

Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 8.35, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini. Forti disagi questa mattina per migliaia di pendolari.Al momento la circolazione allo scalo di Roma Termini è in graduale ripresa, anche se alcuni treni in partenza registrano ancora ritardi fino a 57 minuti. Da questa mattina, informa Trenitalia, sono stati cancellati cinque treni.La situazione più delicata riguarda i treni in arrivo a Termini.Tutti i convogli registrano ritardi, dai pochi minuti fino alle2 ore accumulate da quello in arrivo da Monaco.