Roverè della luna Trentino, fuoco in caserma addestratori. Carabinieri: probabile matrice terroristica Il rogo, appiccato intorno alle 2.30, ha interessato una betoniera e ha danneggiato altri sette mezzi militari ma ad uso civile

Condividi

Di probabile matrice terroristica. Così i Carabinieri - che si occupano delle indagini - definiscono l'incendio che nella notte è stato appiccato all'interno dell'area di una caserma del genio a Roverè della Luna, in Trentino, usata per addestramento e come poligono.Il rogo, appiccato intorno alle 2.30, ha interessato una betoniera e ha danneggiato altri sette mezzi militari ma ad uso civile. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco e non risultano rivendicazioni.