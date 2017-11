'Errore umano non facilmente individuabile' Trento. Bimba morta per malaria. Procura conferma: contratta in ospedale I tecnici escludono anche che il veicolo dell'infezione sia una zanzara. Il ministro della Salute, Lorenzin:"confortata da assenza focolai in Italia"

Condividi

Sofia, la bimba di quattro anni morta di malaria, sarebbe stata contagiata all'ospedale di Trento. Secondo i periti dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno trasmesso alla procura di Trento le loro conclusioni, il contagio sarebbe avvenuto in ambito ospedaliero. I tecnici escludono anche che il veicolo dell'infezione sia una zanzara: se errore c'è stato, si trattato - commentano gli inquirenti - di una macroscopica falla nelle procedure, in sostanza un errore umano non facilmente individuabile.La relazione - molto tecnica - conferma quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. In sostanza Sofia è stata contagiata con lo stesso ceppo malarico di una delle due bambine del Burkina Faso che si trovavano al Santa Chiara di Trento nello stesso periodo in cui era ricoverata la piccola deceduta lo scorso 4 settembre."Le autorità preposte cercheranno di comprendere come sia avvenuto il contagio, una situazione particolarmente complessa ma mi sento confortata dal fatto che non vi siano focolai epidemici di malaria in giro per l'Italia - ha commentato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - Sicuramente sull'infezione provocata dal contatto di sangue sono state scritte delle ricostruzioni molto lontane dal vero, ci sono stati invece fattori più complicati e la magistratura ci sta lavorando".