Audizione Camera e Senato Tria: "Nessuna manovra correttiva in corso d'anno" "Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione e inclusione sociale"

"Non è intenzione" del governo "adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno" così come si eviteranno "misure che possano peggiorare i saldi". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, spiegando che è "ancora possibile chiudere il 2018 con l'indebitamento programmato e confermato dal Def. Siamo fiduciosi che i dati 2018 saranno in linea con questo obiettivo. Dalle prime interlocuzioni, la commissione Ue è orientata ad aspettare dati a consuntivo"."Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione e inclusione sociale", ha detto Tria. Gli obiettivi, ha spiegato, saranno perseguiti "all'interno di una politica di bilancio che si basa sulla continuazione della riduzione del rapporto debito-Pil, inoltre non vi sarà un peggioramento del saldo strutturale: stiamo ultimando quale sarà il saldo ma - ha osservato - non comporterà un peggioramento, e non ci sarà un aumento della spesa nominale di parte corrente".Saranno attivate tre task force: welfare, fisco e investimenti pubblici d'intesa con tutti i ministeri interessati". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato."Pur in un quadro generale positivo tuttavia gli indicatori economici piu recenti suggeriscono che la crescita continua per tutto il secondo trimestre a un ritmo medio inferiore a quello registrato nel 2017: vi sono rischi di moderata revisione al ribasso della crescita 2018"."Il Governo si adopererà per ottenere dall'Europa e da questo Parlamento gli spazi necessari per attuare le misure previste dal programma", garantendo allo stesso tempo che "non si abbia nessuna inversione di tendenza nel percorso strutturale" necessaria per "rafforzare la fiducia degli investitori internazionali". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato.