Mercati ​Le trimestrali delle banche mettono il turbo a Wall Street

di Fabrizio Patti Finale di settimana acceso a Piazza Affari, che dimentica il segno meno della mattina e sale di un punto. Fa meglio di Francoforte, pure al di sopra di mezzo punto di guadagno, e di Parigi e Londra.Danno una mano i dati sulla produzione industriale nell'Eurozona: a febbraio in lieve discesa ma al di sopra delle stime. Sopra le previsioni anche le trimestrali di JpMorgan Chase e Wells Fargo, attese come cartine di tornasole dell'economia statunitense. In apertura il Dow Jones segna il +0,86%Milano è trainata dalle banche: Ubi Banca la migliore, +4,3%. All'assemblea i vertici non hanno escluso aggregazioni con altri istituti, tra cui Banco Bpm, seconda del Ftse Mib con il +3,9%. Corre anche l'automotive: Fiat Chrysler +2,4%, l'a.d. Mike Manley si è detto fiducioso di raggiungere gli obiettivi del 2019.Male invece le utilities e Telecom Italia. La peggiore del Ftse Mib Salvatore Ferragamo.