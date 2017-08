Troppe banconote nei pantaloni, tradito da camminata: arrestato pusher a Torino Al momento del controllo, il 20enne siriano, ha accennato a un tentativo di fuga ma non è quasi riuscito a muoversi. Nei calzoni e negli slip aveva 17 mila euro

La quantità di banconote che aveva con sé era tale da impedirgli di camminare normalmente: è stato questo a tradire un giovane spacciatore di droga, arrestato a Torino dalla polizia. Nelle tasche dei pantaloni e negli slip gli sono stati trovati 17 mila euro.Il pusher, un siriano di 20 anni, era stato notato dagli agenti in una via del quartiere Madonna di Campagna per il suo curioso modo di camminare: teneva le gambe aperte e barcollava vistosamente. Al momento del controllo ha accennato a un tentativo di fuga ma non è quasi riuscito a muoversi.In una soffitta di sua pertinenza sono state recuperate due borse della spesa contenenti un totale di 1.300 grammi di sostanze, materiale per il confezionamento della droga, sei telefoni cellulari e altro denaro di cui alcune banconote palesemente contraffatte. Il ventenne risultato irregolare sul territorio nazionale.