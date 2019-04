Corriere del Veneto ​Trovata morta a Venezia la 'wedding planner' dei vip

Matrimonio Alice Campello, Alvaro Morata, Venezia 2017 (Ansa)

Eleonora Rioda, 37enne, nota come la wedding planner dei vip è stata trovata morta il giorno di Pasqua nel suo appartamento di Venezia. La notizia è riportata oggi sulle pagine del Corriere del Veneto. La giovane imprenditrice aveva avviato una carriera molto promettente arrivando ad organizzare matrimoni ed eventi per conto di star come Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina Jolie, Tom Hanks e Robert De Niro. Nel 2009 aveva fondato l'agenzia di eventi 'Venice First', una delle prime società focalizzate in eventi di lusso in città. Ancora da chiarire la dinamica del decesso.