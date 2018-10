Indagini: stessa mano dietro bomba a Soros Pacchi sospetti indirizzati verso le case di Bill Clinton e Barack Obama Secret service: pacchi scoperti durante i controlli di routine, considerati potenzialmente esplosivi. Al lavoro l'Fbi per identificare i responsabili. La Casa Bianca: "Atti ignobili". A New York evacuato il Time Warner center per sospetta bomba

Usa pacchi bomba a casa Clinton (Ap)

Condividi

Un pacco sospetto, simile a un ordigno, è stato spedito ala casa di Bill e Hillary Clinton nello stato di New York, nella località di Chappagua.Sarebbe un pacco-bomba spedito a casa dell'ex presidente americano e della moglie, ex candidata alla Presidenza da quanto riferiscono i media americani. Lunedì era stato spedito un pacco bomba nella vicina casa del filantropo George Soros.E un altro ordigno è stato rinvenuto nella posta indirizzata alla residenza dell'ultimo presidente americano dei Democratici, la casa di Michelle e Barack Obama: lo riferisce il Secret service secondo quanto riporta la Cnn.Il Secret Service ha intercettato questi pacchi sospetti indirizzati all'ex candidata democratica, Hillary Clinton, e all'ex presidente americano, Barack Obama. Né la Clinton né Obama hanno ricevuto i pacchi sospetti né sono stati a rischio di riceverli, ha sottolineato l'agenzia, spiegando che la minaccia è stata scoperta durante una "procedura di routine di controllo della posta". Il pacco per l'ex presidente è stato intercettato a Washington mentre quello per Hillary Clinton era diretto al suo indirizzo in Westchester County, New York.Gli ordigni inviati a Obama, Clinton e Soros dovrebbero essere frutto della stessa mano. Lo afferma il Secret Service che ha avviato un'indagine a tutto campo. Al lavoro anche l'Fbi per identificare i responsabili.La Casa Bianca ha giudicato "ignobili" gli atti contro Obama e Clinton. La condanna arriva dopo che sono stati intercettati dei pacchi bomba destinati all'ex presidente americano e l'ex candidata alla presidenza.Il Time Warner Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, è stato evacuato per la presenza di un sospetto ordigno: lo riporta la Cnn che ha i suoi uffici newyorchesi all'interno delcomplesso.Il pacco sospetto che ha costretto all'evacuazione del Time Warner Center sarebbe stato indirizzato a un giornalista della Cnn che ha la sede nell'edificio. Lo riporta Nbc citando alcune fonti.