Truffe a parrocchie e case di riposo: 12 arresti a Torino I truffatori pretendevano versamenti di denaro fingendosi impiegati di enti locali

I carabinieri di Torino hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale finalizzata alle truffe ai danni di parrocchie, conventi, enti religiosi e case di riposo. I truffatori contattavano al telefono le vittime, qualificandosi come dipendenti comunali, regionali o direttori di banca, per informarli che era stato loro accreditato un contributo erogato in somma maggiore a quella dovuta. Quindi li convincevano a versare la differenza, da 2.000 a 16.500 euro, su carte postepay riconducibili agli stessi indagati, così da evitare multe o l'abolizione del beneficio. I carabinieri hanno accertato 86 episodi in tutta Italia, con un guadagno per l'organizzazione di oltre 400 mila euro.