MONDO

2018/06/20 18:47

Migranti alla frontiera Usa-Messico Trump: “A breve ordine esecutivo per riunire famiglie” Alla Casa Bianca annuncia un provvedimento per consentire ai bimbi di stare con i loro genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine

Usa, proteste contro le politiche immigratorie di Trump a New York, Philadelphia e Los Angeles

Usa, proteste contro le politiche immigratorie di Trump a New York, Philadelphia e Los Angeles Papa Francesco a Trump: "Immorale dividere famiglie". E attacca politici populisti: "Creano psicosi" Condividi "Firmerò un ordine esecutivo tra poco... riusciremo a tenere insieme le famiglie". Lo ha annunciato Donald Trump parlando alla Casa Bianca della separazione dei bimbi dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-Messico.



Sembra che il presidente statunitense abbia ceduto alle pressioni dei cittadini americani e a quelle internazionali, tra cui l'opinione del Papa che appoggia i vescovi americani, che hanno bollato come "immorale" la divisione delle famiglie .



