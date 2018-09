Corea del Nord: Trump sta pensando a un nuovo vertice con Kim

La Casa Bianca sta pianificando un nuovo vertice tra il presidente Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, dopo lo storico incontro dello scorso giugno a Singapore. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha spiegato che Trump ha ricevuto una lettera "molto calorosa e positiva" da Kim e che l'amministrazione "ha già avvitato l'iter per coordinare" il summit. Le trattative per la denuclearizzazione della penisola coreana sono in stallo dallo scorso giugno, tanto che Trump ad agosto ha ordinato al capo della diplomazia Usa, Mike Pompeo, di rinviare il suo viaggio a Pyongyang perché non si stavano facendo "sufficienti progressi". La Sanders ha invece parlato di passi in avanti, segnalando in particolare la parata militare in Corea del Nord per i 70 dalla fondazione che si è svolta senza il tradizionale dispiegamento di missili nucleari. La Corea del Nord ha inoltre restituito i resti dei soldati Usa uccisi durante la guerra di Corea, tra il 1950 e il 1953. La Casa Bianca ha detto che non renderà pubblica quest'ultima lettera di Kim. Nel suo ultimo esplosivo libro oggi in uscita "Fear: Trump in the White House", il leggendario giornalista del Watergate, Bob Woodward, sostiene, tra l'altro, che Trump ha allarmato il Pentagono con la bozza di un tweet che sembrava segnalare un imminente attacco militare Usa contro la Corea del Nord.