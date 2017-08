Per esperti passaggio chiave verso status potenza atomica Trump avverte la Corea del Nord: basta minacce o sarà fuoco e furia Le parole del leader Usa arrivano dopo che l'Intelligence statunitense ha rivelato che Pyongyang è riuscita a realizzare una mini testata nucleare che può essere posizionata su missili balistici

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di rispondere con "fuoco e fiamme" contro la Corea del Nord dopo che l'Intelligence Usa ha rivelato che Pyongyang è riuscita, con un anno di anticipo sulle ultime previsioni, a miniaturizzare un ordigno atomico al punto da riuscirlo ad inserire nell'ogiva di un missile balistico intercontinentale (Icbm) con cui colpire gli Usa e tutto il resto del mondo in un raggio di oltre 10.000 km, come dimostrato dai due lanci del missile Hwasong-14 del 4 e del 28 luglio scorsi.I commenti del presidente sono arrivati durante un incontro nel suo Golf Club a Bedminster (New Jersey) organizzato per discutere della crisi di oppiacei insieme al ministro della sanità Tom Price.Le parole del leader Usa seguono le provocazioni giunte ieri dalla Corea del Nord, che si è detta pronta ad attaccare l'America con armi nucleari nel caso in cui Washington faccia provocazioni militari. Sempre ieri, la nazione più isolata al mondo ha detto che "in nessuna circostanza" negozierà sui suoi programmi missilistico e nucleare per i quali sabato scorso l'Onu ha imposto all'unanimità nuove sanzioni che potrebbero costarle un miliardo di dollari l'anno.