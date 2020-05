"Non vuole - assieme alla Russia - che vinca elezioni" Trump: "Cina o incompetente o non ha voluto fermare il coronavirus" Il Presidente Usa ha ribadito che le misure prese hanno "salvato milioni di vite" e si è detto fiducioso di poter far "ripartire rapidamente" l'economia

"Avrebbero potuto fermare il coronavirus, non hanno saputo farlo per incompetenza o non hanno voluto ed entrambe le cose sono poco accettabili": così il presidente americano, Donald Trump, è tornato ad attaccare la Cina per la pandemia di Covid-19, in un'intervista a Sinclair Broadcasting. Trump ha ribadito che le misure prese dagli Usa hanno "salvato milioni di vite" e si è detto fiducioso di poter far "ripartire rapidamente" l'economia.Il Presidente Usa - dopo le tante polemiche di queste settimane - ha annunciato nel corso dell'intervista che ha "appena terminato" di prendere l'idrossiclorochina "e sono ancora qui". Molti esperti infatti si sono detti piuttosto scettici circa le dichiarazioni del leader americano e hanno segnalato i gravi effetti collaterali che potrebbe causare il farmaco antimalarico, specialmente a livello cardiaco.Il tycoon - facendo riferimento alle presidenziali - ha tirato in ballo di nuovo la Cina, dicendo che assieme al Presidente russo, Vladimir Putin, "non vogliono che vinca di nuovo le elezioni". Il presidente americano ha affermato che il suo sfidante alle presidenziali di novembre non riesce a "ricordare neanche cosa ha fatto ieri, non è mai stato rinomato per essere una persona intelligente". Pronta la replica del candidato democratico alla Casa Bianca: "Quasi 100.000 persone sono morte e decine di milioni sono senza lavoro. Allo stesso tempo il presidente trascorre la sua giornata a giocare a golf", ha twittato Biden alludendo al fatto che il presidente e' tornato sul 'green' per la prima volta dal 'lockdown' per il coronavirus. Nel 2014 proprio Trump aveva attaccato l'allora presidente Barack Obama (di cui Biden era il vice) perché giocava a golf in pieno allarme per l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale.Joe Biden è avanti nei sondaggi con il 48% contro il 40% di Donald Trump in vista delle presidenziali Usa di novembre: è quanto emerge da un rilevamento di Fox News confermato da una media dei sondaggi dell'ultima settimana che da' il candidato democratico al 48% e il presidente in carica al 40%.