Nuove accuse contro Trump: "Ereditò 1 miliardo di dollari eludendo tasse"

Condividi

La Casa Bianca si scaglia contro il New York Times che ha accusato Donald Trump e la sua famiglia di aver evaso le tasse con un "discutibile schema fiscale" negli anni Novanta. "Fred Trump - ha detto la portavoce Sarah Sanders riferendosi al padre del presidente - non c'e' più da quasi venti anni ed è triste assistere a questo attacco contro la famiglia Trump da parte del fallimentare New York Times. Molti decenni fa l'Irs (il fisco Usa) ha revisionato e approvato queste transazioni". Nella nota della Sanders, che sembra scritta da Trump in persona, si attaccano i media dicendo che la loro credibilità presso il popolo americano è ai minimi storici perché sono concentrati "ad attaccare il presidente a la sua famiglia 24 ore su 24 invece di riportare notizie". La Sanders ricorda dunque le "scuse" del New York Times per aver sbagliato nel prevedere l'esito delle elezioni del 2016 reclamando un bis. Secondo il New York Times, i genitori di Trump avrebbero lasciato in eredità ai figli oltre un miliardo di dollari sul quale avrebbero dovuto pagare circa 550 milioni di tasse all'epoca e invece ne pagarono solo 52,2 milioni. Il quotidiano cita esperti fiscali che sollevano lo spettro delle frode.