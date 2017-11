Prenderà il posto di Janet Yellen Usa, Trump nomina Jerome Powell presidente della Fed Powell a caldo ha dichiarato: "Se la mia nomina sarà confermata dal Senato, farò tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi della stabilità dei prezzi e della piena occupazione"

Donald Trump e Jerome Powell (Getty)

Condividi

Donald Trump ha scelto Jerome Powell come successore di Janet Yellen alla presidenza della Federal Reserve. Il mandato dell'attuale presidente della Fed scade all'inizio di febbraio. Fino all'ultimo anche Yellen è rimasta in corsa per un secondo mandato, assieme al professore di Economia della Stanford University John Taylor, all'ex governatore della Fed Kevin Warsh e al direttore del Consiglio economico nazionale Gary Cohn.In un video diffuso su Instagram la scorsa settimana, Trump aveva detto di avere "in mente qualcuno di molto specifico" per l'incarico. "Spero che sarà una persona in grado di fare un fantastico lavoro" e "credo che tutti saranno molto impressionati", aveva aggiunto. Con ogni probabilità Powell, sottosegretario al Tesoro con Bush padre ma nominato nel direttivo della Fed da Barack Obama nel 2012, proseguirà l'attuale approccio cauto scelto dall'istituto centrale statunitense per ritirare gli stimoli monetari all'economia. Ciò significa che alzerà gradualmente i tassi d'interesse a breve di un quarto di punto alla volta fino al 2020 e asciugherà lentamente il portafoglio da 4,2 trilioni di dollari gestito dalla Fed per gli acquisti di titoli.Powell, avvocato, sarebbe il primo presidente della Fed a non avere un dottorato di ricerca in economia negli ultimi 30 anni. Prima di entrare nel board della Fed, ha lavorato come investment banker nel gruppo Carlyle e come docente di un Centro politico biparitsan.Ma la nomina di Powell segna anche un'altra svolta: per la prima volta da 40 anni, un nuovo inquilino della Casa Bianca non ha concesso un secondo mandato a un presidente della Fed nominato da un suo predecessore di un differente partito. L'ultimo a rompere la tradizione era stato Jimmy Carter che scelse William Miller per succedere ad Arthur Burns."È un uomo forte, determinato e intelligente", ha detto Trump alla Casa Bianca subito dopo l'annuncio. E ha sottolineato che Jerome Powell, un ex banchiere, porterà "un'esperienza imprenditoriale unica. Porterà al nostro governo il punto di vista del mondo reale", ha insistito elogiando comunque l'opera della presidente in uscita Jellen. Questa scelta è una delle decisioni economiche più importanti del mandato di Donald Trump, visto che la Fed è la banca centrale più potente del mondo. Le sue decisioni di politica monetaria possono accelerare o rallentare la prima economia del mondo con conseguenze e ripercussioni su tutti i mercati finanziari."Prenderò decisioni con obiettività, in linea con la lunga tradizione di indipendenza della politica monetaria dell'istituto", ha dichiarato da parte sua a caldo Powell, sottolineando "la straordinaria opportunità di servire il popolo americano". E ha aggiunto: "Se la mia nomina sarà confermata dal Senato, farò tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi della stabilità dei prezzi e della piena occupazione".