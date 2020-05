Usa Trump: il Coronavirus è peggio di Pearl Harbor Fauci e Birx restano. Il punto sull'epidemia in Usa: almeno 1.212.123 casi e 71.526 morti. Cuomo: nello Stato di New York "i ricoveri scendono poco"

La task force Usa contro il coronavirus "ha fatto un lavoro fantastico" e "continuerà a lavorare indefinitamente avendo come focus la sicurezza e la riapertura del nostro Paese" ma anche "i vaccini e le terapie". Lo twitta Donald Trump, precisando che "potremmo aggiungere o sottrarre persone, ove opportuno".



Ieri il presidente aveva confermato la chiusura a breve della task force evocando un gruppo diverso e assicurando che i due massimi esperti, Anthony Fauci e Deborah Birx, continueranno a essere consultati.

Virus peggio di Pearl Harbour o dell' 11 settembre

Una pandemia peggiore di Pearl Harbour o dell'11 settembre, ha poi affermato il presidente Usa. "Non sarebbe mai dovuto accadere", ha quindi commentato Trump. Negli Usa i casi di contagio sono oltre 1,2 milioni e i morti quasi 72 mila.

232 morti nello Stato di New York, Cuomo: "I ricoveri scendono poco"

Sono 232 i morti registrati ieri nello stato di New York, in leggera crescita rispetto ai dati di lunedì, quando i decessi erano stati 230. "I ricoveri - ha ammesso il governatore Andrew Cuomo - scendono dolorosamente in modo troppo lento". "Saranno i fatti - ha aggiunto - e non le emozioni e la politica, a decidere quando e in che modo riapriremo".

Il punto: negli Usa almeno 1.212.123 casi e 71.526 morti

Negli Stati Uniti, sono stati registrati almeno 1.212.123 casi e 71.526 morti a causa della Covid-19, secondo l'aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati.Lo Stato più colpito, con almeno 321.192 casi e 25.100 morti, è New York. Poi il New Jersey, con almeno 130.593 casi e 8.244 morti. La città più colpita è New York City, con almeno 176.874 casi e 19.043 morti.