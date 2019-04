Giappone, Trump e Melania in visita ufficiale dal 25 maggio: incontreranno nuovo imperatore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania si recheranno in Giappone in visita ufficiale dal 25 al 28 maggio. Lo ha comunicato la Casa Bianca, secondo cui quella di Trump sarà la prima visita di un leader straniero dalla salita al trono, il prossimo primo maggio, del nuovo imperatore Naruhito. La visita, si legge in una nota, "approfondirà gli stretti legami tra il popolo giapponese e quello americano e sottolineerà l'importanza della nostra alleanza e partnership".La Casa Bianca fa sapere che dopo l'incontro con l'imperatore e l'imperatrice, il presidente avrà un bilaterale con il premier giapponese Shinzo Abe. Che intanto sarà a Washington la prossima settimana, il 26 e 27 per un incontro, sottolinea la nota, che "riaffermerà l'alleanza tra Stati Uniti e Giappone come pietra angolare di pace, stabilità e prosperità nella regione dell'Indo-pacifico e nel mondo". In particolare, Trump e Abe "discuteranno dei recenti sviluppi riguardanti la Corea del Nord, compresi gli sforzi per una piena e verificare denuclearizzazione" della penisola.