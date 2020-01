Stati Uniti e Iran, minacce e controminacce nel giorno dei funerali di Soleimani 52 bersagli per Trump Gli Stati Uniti hanno già individuato 52 siti iraniani che potranno essere attaccati molto rapidamente se l'Iran colpisce gli americani, l'ultima minaccia di Trump. I pasdaran avevano minacciato di colpire 35 obiettivi americani, oltre a Tel Aviv

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Il presidente americano Donald Trump replica su Twitter ai Pasdaran iraniani e avverte che gli Usa hanno da colpire 52 obiettivi dell'Iran, tanti quanti gli ostaggi che furono sequestrati dell'ambasciata Usa a Teheran. "L'Iran sta parlando in modo molto audace di colpire alcuni beni statunitensi come vendetta." "Che questo serva da avviso che se l'Iran colpisce qualche americano o beni americani, abbiamo nel mirino 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa), alcuni ad un livello molto alto e importante per l'Iran e la cultura iraniana, e quegli obiettivi e l'Iran stesso, saranno colpiti molto velocemente e molto duramente. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!", ha scritto Trump.Un comandante delle guardie della rivoluzione, il generale Gholamali Abuhamzeh aveva detto ieri che trentacinque obiettivi americani, oltre a Tel Aviv, sono: "sono a portata di tiro della Repubblica Islamica" e potrebbero essere colpiti in rappresaglia per l'uccisione del generale Soleimani. Abuhamzeh ha accennato in particolare alla possibilità di attacchi nello stretto di Hormuz, attraverso il quale passa circa il 20% dei traffici petroliferi mondiali via mare. La minaccia è stata subito presa sul serio da Londra che ha disposto la scorta militare per le navi battenti bandiera britannica.Sempre su twitter il segretario di stato Mike Pompeo ha criticato duramente il gruppo iracheno filo-iraniano Brigate Hezbollah per aver invitato le forze di sicurezza irachene a smettere di proteggere i siti statunitensi in Iraq. Le Brigate Hezbollah hanno promesso di vendicare l'uccisione a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani in un attacco aereo americano e hanno invitato le forze di sicurezza irachene a spostarsi "di almeno 1.000 metri" dai siti in cui gli americani si trovano da oggi alle 17:00 ora locale.Decidendo per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, Donald Trump ha scelto l'opzione estrema tra le tante presentate dai vertici militari,mentre ancora si stavano valutando le informazioni di intelligence su nuove minacce. Lo riporta il New York Times: il 28 dicembre Trump, dopo l'attacco in cui è morto un contractor americano, aveva respinto l'idea di uccidere Soleimani, optando per un raid aereo sulle postazioni di milizie filo-iraniane in Iraq e Siria. Ma dopo l'assedio all'ambasciata Usa di Baghdad il tycoon, furioso dopo aver visto le immagini in tv, ha deciso per la soluzione estrema lasciando esterrefatti i vertici del Pentagono