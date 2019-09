Il presidente Usa all'assemblea generale Onu Trump: "Il futuro non è dei globalisti, ma delle nazioni sovrane e indipendenti" Il capo della Casa Bianca all'Assemblea Onu tratteggia il quadro della "sua" America: una nazione sovranista e patriottica, non globalista, un paese che non vuole la guerra a tutti i costi, ma che ha a disposizione la potenza militare più forte del mondo. Parla, poi, dell'Iran, dei rapporti con la Cina e della Brexit

"Il futuro appartiene alle nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze". Così il presidente americano Donald Trump all'Assemblea generale dell'Onu. "Il futuro appartiene ai patrioti", ha aggiunto, non ai "globalisti". Donald Trump critica i leader del passato nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Il globalismo ha esercitato una spinta religiosa sui leader del passato, inducendoli a ignorare gli interessi nazionali", ha detto."Mentre chiunque può fare la guerra, solo i più coraggiosi scelgono la pace. L'obiettivo dell'America non è di fare guerre senza fine", dice Donald Trump nel suo intervento all'Onu. "Gli Stati Uniti non cercano il conflitto con nessun altro Paese. Desideriamo la pace, la cooperazione e il vantaggio reciproco con tutti. Ma non smetterò mai di difendere gli interessi dell'America"."Gli Usa sono pronti a completare uno straordinario accordo commerciale con il Regno Unito, che porterà straordinari vantaggi a entrambi i Paesi. Stiamo lavorando a stretto contatto con il primo ministro Boris Johnson per questo", ha detto il presidente Trump.Tutte le nazioni hanno il dovere di agire, nessun governo responsabile deve dare sussidi all'Iran, finché continua questo comportamento irresponsabile le sanzioni non saranno tolte anzi saranno rafforzate". L'Iran rappresenta "la maggiore minaccia alla sicurezza delle nazioni" con il suo "regime repressivo". Secondo Trump, "l'Iran non solo è lo sponsor numero uno del terrorismo ma i suoi leader stanno alimentando le guerre tragiche in Siria e Yemen". Per il leader Usa, sono "da fanatici" gli sforzi di Teheran per perseguire armi nucleari. "Non lo permetteremo mai", ha aggiunto definendo ancora una volta "terribile" l'accordo sul nucleare del 2015 da cui la sua America si è ritirata nel maggio del 2018. Trump è tornato ad accusare l'Iran degli attacchi del 14 settembre scorso contro infrastrutture petrolifere saudite. "Nessun governo responsabile dovrebbe finanziare l'Iran. Fino a quando l'Iran agirà in questo modo le sanzioni non verranno rimosse. Saranno rese ancora più stringenti".I tempi degli "abusi" della Cina in ambito commerciale sono finiti. "Contiamo sul presidente cinese Xi Jinping, come grande leader. Gli Stati Uniti vogliono scambi commerciali giusti e reciproci. La Cina non ha adottato le riforme promesse e fa ricorso a pesanti aiuti di stato oltre che rubare l'informazione tecnologica. Il Wto ha bisogno di un cambio drastico". Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre chiesto alla Cina di "onorare il trattato vincolante" e di proteggere la libertà, il sistema legale e il modo di vivere democratico di Hong Kong.Al suo arrivo nel Palazzo di Vetro Donald Trump, sollecitato dai giornalisti, è intervenuto anche sulla richiesta di impeachment: "Penso che sia ridicola, è una caccia alle streghe" ha ribadito tornando sul caso Kievgate prima del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu. "Quando leggerete il contenuto della telefonata, cosa che presumo avverrà ad un certo punto, capirete. La telefonata è stata perfetta", ha detto Trump, riferendosi al colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, durante il quale avrebbe fatto pressioni perché si riprendessero le indagini contro Hunter Biden, figlio del candidato democratico alla presidenza Usa.Nel suo discorso Donald Trump non ha fatto alcun riferimento al clima e all'ambiente, temi centrali della settantaquattresima assemblea generale dell'Onu. Intanto è virale il video di Greta Thunberg che fulmina con lo sguardo Donald Trump mentre entra a Palazzo di Vetro. Lui fa ironia: "Sembra una ragazza molto felice!".