Stati Uniti d'America Trump: "L'Onu è un club di chiacchere"

Donald Trump (GettyImages)

Donald Trump ha criticato le Nazioni Unite, che in un tweet definisce "solo un club dove la gente si ritrova a fare chiacchiere e divertirsi": una critica che arriva sulla scia dell'indignata reazione di Israele all'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione che chiede allo Stato ebraico di rinunciare alla sua politica di insediamenti a Gerusalemme Est e nei territori palestinesi. Il presidente eletto degli Stati Uniti precisa che il Palazzo di Vetro "ha un potenziale talmente grande" che però al momento viene sprecato in azioni, lascia intendere, senza futuro.Inoltre Trump ha risposto al presidente uscente Obama. "Il presidente Obama ha detto che lui crede che avrebbe vinto contro di me, deve dirlo ma io dico assolutamente no". Così con un tweet Donald Trump risponde a quanto affermato da Obama in un'intervista, cioè che se avesse potuto candidarsi di nuovo avrebbe vinto un terzo mandato.