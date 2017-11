Prima volta per Trump Visita di Trump a Pearl Harbor prima del viaggio in Asia La coppia presidenziale ha deposto una corona di fiori bianchi davanti al muro del memoriale

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto una visita solenne a Pearl Harbor e al memoriale della USS Arizona, la nave da battaglia della Marina statunitense colpita da una bomba durante l'attacco giapponese del 7 dicembre 1941, prima di imbarcarsi per il suo primo viaggio ufficiale in Asia. Quella di oggi è stata la prima visita di Trump a Pearl Harbor, luogo del quale ha detto di avere in precedenza parlato, discusso e studiato. Trump è entrato nel Memoriale dopo un breve tragitto su un'imbarcazione con la first lady Melania.La coppia presidenziale ha consegnato un mazzo di fiori bianchi come omaggio ed ha assistito mentre due marinai hanno deposto i fiori accanto a un muro con i nomi dei caduti. Pearl Harbor fu il luogo dell'attacco giapponese nel quale morirono 1177 componenti dell'equipaggio della nave USS Arizona. Dopo la deposizione della corona di fiori, i coniugi Trump hanno sparso i petali nelle acque sopra il relitto della nave, che giace ancora nei fondali della Baia di Pearl Harbor e all'interno del quale si trovano ancora le spoglie dei caduti. Trump non ha fatto alcun discorso pubblico al Memoriale. Prima di un breefing con i vertici del Comando statunitense del Pacifico, che sovrintende alle operazioni militari nella regione, si era detto molto impaziente per l'imminente visita.