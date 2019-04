Annuncio alla platea del Nra Trump: "Ritireremo la firma dal Trattato Onu sul commercio delle armi" Il presidente annuncia a sorpresa davanti alla platea della National Rifle Association: "Non permetteremo a burocrati stranieri di calpestare il Secondo emendamento", "i radicali di estrema sinistra al Congresso vogliono portarvi via le vostre pistole"

"Ho un annuncio per voi, non l'ho anticipato a nessuno qui. La mia amministrazione non ratificherà mai il trattato dell'Onu sulle armi". Donald Trump si esprime così ad Indianapolis davanti alla platea della convention della Nra, la lobby delle armi."Il presidente Obama ha firmato il trattato dell'Onu sulle armi che minaccia i vostri diritti", dice riferendosi all'accordo che regola il commercio internazionale delle armi convenzionali. "Noi non rinunceremo alla sovranità americana, non consentiremo ai burocrati di calpestare il secondo emendamento. La mia amministrazione non ratificherà mai il trattato dell'Onu sulle armi. Gli Stati Uniti revocheranno la firma, l'Onu riceverà presto una notifica formale", dice Trump, sorpreso dall'entusiasmo della platea."Non sapevo che molti di voi conoscessero questo trattato...", dice. "I radicali di estrema sinistra al Congresso vogliono portarvi via la vostra voce, il vostro lavoro, i vostri diritti e in particolare vogliono portarvi via le vostre pistole. Farete meglio a votare.", conclude Trump nel suo intervento.