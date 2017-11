Seconda tappa del viaggio in Asia Trump a Seul, "buoni progressi", la Corea del Nord negozi "Siamo pronti a utilizzare la totalità delle nostre imbattibili capacità militari se fosse necessario", ha aggiunto Trump, sottolineando tuttavia di sperare che "mai debbano essere utilizzate"

Condividi

Stati Uniti e Corea del Sud stanno facendo "buoni progressi" nella crisi missilistica e nucleare nord-coreana. E' l'opinione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, espressa nel corso della conferenza stampa congiunta con il collega sudcoreano, Moon Jae-in, a Seul. Moon da parte sua ha sottolineato che "ora è il momento di focalizzarsi su sanzioni e pressioni" contro la Corea del Nord, per convincere il regime ad abbandonare le armi nucleari.La Corea del Sud è la seconda seconda tappa del primo viaggio in Asia del presidente Usa. il tycoon, accompagnato dalla first lady Melania, sarà impegnato in una visita di due giorni."Siamo pronti a utilizzare la totalità delle nostre imbattibili capacità militari se fosse necessario", ha aggiunto Trump, sottolineando tuttavia di sperare che "mai debbano essere utilizzate". Trump ha esortato la comunità internazionale, "compresi cina e Russia", a lavorare cogiuntamente per dare una soluzione alla crisi nucleare nordcoreana e "fare in modo che abbandoni il suo progamma nucleare".Pur esortando Pechino e Mosca a fare di più, Donald Trump ha voluto affermare che il presidente Xi Jinping, che incontrerà nella sua prossima tappa a Pechino, "sta aiutando molto" nell'affrontare la crisi con la Corea del Nord. "E scopriremo quanto d'aiuto presto", ha detto ancora Trump nella conferenza stamp a Seul, limitandosi ad aggiungere che "la Cina si sta impegnando molto per risolvere il problema della Corea del Nord". "Se abbiamo la Cina, la Russia - ha continuano Trump, riprendendo l'argomento della necessità di un'azione globale per fronteggiare una minaccia globale - credo che lo cose potranno succedere, e potranno succedere molto velocemente".Secondo il presidente sudcoreano Moon Jae-in, adesso " il tempo di focalizzarsi sulle sanzioni e il pressing verso la Corea del Nord": nella conferenza stampa congiunta a Seul con l'omologo americano Donald Trump, Moon ha detto che le due parti si sono trovare d'accordo "sullardo "sulla soluzione pacifica della crisi" legata alla minaccia nucleare edei missili balistici del Nord.