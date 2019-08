Il presidente americano alla Casa Bianca Trump: superate differenze con Ue su carne Usa

Bruxelles e Washington hanno risolto definitivamente le loro differenze sulla carne bovina americana. Lo ha annunciato alla Casa Bianca Donald Trump."Oggi firmiamo un accordo rivoluzionario che renderà più facile l'esportazione di carne americana nell'Unione Europea", ha detto Trump. "Abbiamo negoziato per un certo periodo, pensavamo che i nostri allevatori non fossero trattati nel modo corretto. È una vittoria strepitosa per i nostri allevatori e per i consumatori europei, la carne americana è considerata la migliore del mondo", dice il presidente degli Stati Uniti.Inoltre il presidente alla Casa Bianca ha annunciato che John Ratcliffe, il deputato che aveva scelto come capo della National intelligence al posto di Dan Coats, resterà in Congresso. Trump ha evocato una ingiusta copertura mediatica e il timore che il processo di conferma sarebbe stato avvilente. La scelta di Ratcliffe aveva suscitato critiche, soprattutto tra i Democratici, perché considerato persona di parte e senza esperienza nel settore.