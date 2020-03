Germania Coronavirus, stampa tedesca: Washington vuole l'esclusiva di un vaccino L'edizione domenicale del Welt afferma che la Casa Bianca avrebbe offerto una cifra ingente per avere il brevetto in esclusiva

US President Donald Trump is reportedly offering large sums of money to German scientists working on a #coronavirus vaccine, intending to secure it exclusively for the US.https://t.co/NKEhQnj9mE — DW News (@dwnews) March 15, 2020

Sarebbe in corso una 'guerra segreta' tra Washington e Berlino per garantirsi il brevetto di un vaccino per il coronavirus.Il presidente americano, Donald Trump, avrebbe tentato di acquistare l'esclusività del vaccino che sta sviluppando la CureVac, casa farmaceutica tedesca.Secondo il quotidiano tedesco Welt am Sonntag che cita fonti anonime, il capo della Casa Bianca avrebbe offerto un'ingentissima somma di denaro alla società biofarmaceutica di Tubinga, che a sua volta ha declinato di commentare la notizia.L'edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, che cita fonti del governo federale, il governo di Berlino avrebbe fatto a sua volta un’offerta all'azienda per poter utilizzare il vaccino "in Germania e in Europa".