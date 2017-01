MONDO

2017/01/19 20:13

Lo ha detto il portavoce dell'esercito Le truppe senegalesi sono entrate in Gambia in sostegno del nuovo presidente eletto Militari del Senegal fanno parte dell'organizzazione che raggruppa i Paesi dell'Africa occidentale e sono intervenuti in sostegno del nuovo presidente del Gambia, Andrew Barrow che ha giurato oggi, mentre il vecchio si rifiuta di lasciare il posto

Confine Gambia Senegal (AP) Condividi Le truppe senegalesi, già pronte al confine, sono entrate in Gambia. Lo ha detto il portavoce dell'esercito: "Sono entrate questo pomeriggio", ha dichiarato il colonnello Abdou Ndiaye.



Le truppe senegalesi sostengono il presidente eletto del Gambia Aadama Barrow. Hhanno attraversato il confine e si sono dirette verso la capitale Banjul, dove risiede il presidente uscente Yahia Jammeh, che si rifiuta di lasciare il potere nonostante abbia perso le elezioni.



Ieri Dakar aveva annunciato di essere pronto a intervenire con l'esercito in Gambia se non fosse stata trovata una soluzione politica per l'avvicendamento alla presidenza del Paese.



Oggi nella capitale senegalese, dove si trova dal 15 gennaio, si è insediato il nuovo presidente del Gambia, Andrew Barrow, eletto il 1 dicembre scorso, ma il capo di Stato uscente Yahya Jammeh ha contestato i risultati elettorali e non ha lasciato il palazzo presidenziale della capitale.



Le truppe del Senegal fanno parte dell'Ecowas, l'organizzazione che raggruppa i paesi dell'Africa occidentale. L'intervento militare è iniziato dopo che Barrow ha prestato il giuramento presidenziale presso l'ambasciata del Gambia a Dakar.



La crisi politica in Gambia è stata al centro della riunione del consiglio di sicurezza delle nazioni unite che ha approvato una risoluzione di appoggio al nuovo presidente del Gambia Adama Barrow e ha invitato l'ex leader Yahya Jammeh a lasciare pacificamente il paese. Le truppe senegalesi, già pronte al confine, sono entrate in Gambia. Lo ha detto il portavoce dell'esercito: "Sono entrate questo pomeriggio", ha dichiarato il colonnello Abdou Ndiaye.Le truppe senegalesi sostengono il presidente eletto del Gambia Aadama Barrow. Hhanno attraversato il confine e si sono dirette verso la capitale Banjul, dove risiede il presidente uscente Yahia Jammeh, che si rifiuta di lasciare il potere nonostante abbia perso le elezioni.Ieri Dakar aveva annunciato di essere pronto a intervenire con l'esercito in Gambia se non fosse stata trovata una soluzione politica per l'avvicendamento alla presidenza del Paese.Oggi nella capitale senegalese, dove si trova dal 15 gennaio, si è insediato il nuovo presidente del Gambia, Andrew Barrow, eletto il 1 dicembre scorso, ma il capo di Stato uscente Yahya Jammeh ha contestato i risultati elettorali e non ha lasciato il palazzo presidenziale della capitale.Le truppe del Senegal fanno parte dell'Ecowas, l'organizzazione che raggruppa i paesi dell'Africa occidentale. L'intervento militare è iniziato dopo che Barrow ha prestato il giuramento presidenziale presso l'ambasciata del Gambia a Dakar.La crisi politica in Gambia è stata al centro della riunione del consiglio di sicurezza delle nazioni unite che ha approvato una risoluzione di appoggio al nuovo presidente del Gambia Adama Barrow e ha invitato l'ex leader Yahya Jammeh a lasciare pacificamente il paese.

Condividi