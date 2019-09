A Cernobbio per il Workshop Ambrosetti Tsipras: senza l'Italia non si può costruire un'Europa progressista L'ex premier greco vede positivamente la nascita del nuovo governo M5s-Pd "è stata quanto meno positiva"

"Non possiamo costruire un'Europa progressista senza un'Italia progressista ed europeista", afferma convinto l'ex premier greco, Alexis Tsipras, per il quale "l'Italia, dalla seconda guerra mondiale, è stata sempre nella parte giusta della storia. Purtroppo l'ultimo anno non è stato così, ma ora spero che si ricollocherà correttamente", ha aggiunto Tsipras.Cosa deve cambiare il governo italiano rispetto al precedente? Il nuovo esecutivo - ha risposto - dovrebbe "come prima cosa cooperare da vicino con gli altri Paesi del Sud dell'Europa, in modo da creare un fronte comune ed essere più efficiente per le nostre comuni richieste, per i nostri comuni obiettivi di uguaglianza in Unione Europea", il "modo migliore per convincere i nostri partner del Nord, specialmente la Germania" a modificare la politica economica europea.Tsipras ha parlato a Cernobbio nella seconda giornata del Workshop Ambrosetti al tavolo di discussione insieme a Romano Prodi, Mario Monti, Bruno Le Maire e Geert Wilders.