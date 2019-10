​Tunisia, candidato presidenziali Karoui rilasciato dal carcere

E' stato rilasciato dal carcere il candidato presidenziale tunisino, Nabil Karoui.L'uomo d'affari, 56 anni, sebbene fosse in prigione per una accusa di riciclaggio, era comunque sceso in campo per la corsa alla presidenza della Tunisia e si è guadagnato la sfida al ballottaggio contro l'avvocato indipendente, Kais Saied.La decisione di rilasciarlo è stata presa dalla Cassazione a quattro giorno dal secondo turno. All'uscita dal carcere Karoui è stato accolto come un eroe dai suoi sostenitori. Professore di diritto costituzionale, l'indipendente Saied ha raccolto il 18,4% delle preferenze al primo turno, seguito da Karoui al 15,6%.