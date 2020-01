L'annuncio della Turchia Siria, cessate il fuoco da domenica nella regione di Idlib La notizia del cessate il fuoco è stata resa nota dal ministero della Difesa, l'obiettivo è di evitare una nuova ondata di profughi verso la Turchia

Siriam civili in fuga (archivio)

La Turchia annuncia il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica nella "de-escalation zone" di Idlib, area del Nord-Ovest della Siria ancora in mano a gruppi islamisti ostili al governo siriano, vicina al confine con la Turchia e ultima roccaforte dell'opposizione armata in Siria.L'offensiva nell'area delle forze di Damasco, sostenute dagli alleati russi, è iniziata lo scorso anno. Migliaia di persone sono state costrette a fuggire: la zona nord di Idlib ospita circa 1,5 milioni di civili.Raid aerei dei lealisti di Damasco governativi nella zona nelle ultime settimane, hanno aggiunto secondo le Nazioni Unite, altri 280 mila sfollati, molti dei quali profughi in fuga verso il confine turco.La notizia del cessate il fuoco è stata resa nota dal ministero della Difesa turco. Erdogan vorrebbe evitare una nuova ondata di profughi verso il proprio Paese e la situazione di Idlib divenuta uno dei temi in agenda dell'ultimo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, avvenuto lo scorso 8 gennaio a Istanbul.